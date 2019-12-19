شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على التشخيص المبدئي لإصابة ربيعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة رامي ربيعة عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وسوف يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان بشكل أكبر على حالته.

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وتعرّض ربيعة للإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي، أدت إلى خروجه من الملعب، ونزول سعد سمير بدلًا منه.

وكان الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد حرس الحدود.

ووصل الأهلي بعد فوزه على الدراويش، اليوم، إلى النقطة ٢١ من ٧ مباريات، محققا العلامة الكاملة، ليواصل تربعه منفردًا على قمة الدوري.