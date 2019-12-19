سيد عبدالحفيظ يعترض على تعديل لائحة الاستبدال ويتمنى تطبيق خاصية «VAR»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على تغيير أو تعديل لائحة الاستبدال، وذلك عقب انتصار فريقه مساء اليوم، على حساب الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحاته عقب نهاية المباراة: «معترض على الاستبدال، وقمنا ببيع وإعارة عدد كبير من اللاعبين لتطبيق اللائحة، ولو تم تغييرها يجب على اتحاد الكرة دفع الـ100 مليون جنيه، ثمن اللاعبين الذين قمنا ببيعهم بأقل من ثمنهم بكثير».
وتعليقًا على التحكيم، قال سيد عبدالحفيظ: «أتمنى تطبيق الـ Var، في منافسات الدوري المصري الممتاز».
وقال، في تصريحاته عقب لقاء الأهلي والإسماعيلي الذي انتهى لصالح الأحمر بهدف نظيف، إن هناك حكامًا صفوة في مصر وعندما يديروا المباريات تسير الأمور بشكل جيد.
وشدد عبدالحفيظ على ضرورة تطبيق تقنية الفيديو لمساعدة الحكام في القرارات.
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