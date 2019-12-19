شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تألقه في الدوري ويفوز على الإسماعيلي بهدف «الحاوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتها اليوم على استاد حرس الحدود بالمكس، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري العام.

أحرز هدف الأهلي وليد سليمان في الدقيقة 78، بعد أن تسلم عرضية من محمد هاني من الجبهة اليمنى، حولها برأسه قوية في شباك محمد مجدي، حارس مرمى الإسماعيلي.

بهذا الفوز واصل الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية وتربعه على قمة الدوري برصيد 21 نقطة، محققا العلامة الكاملة من 7 مباريات، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13.

«الشوط الأول»

بدأ الأهلي الشوط الأول بحثًا عن إدراك هدف المبادرة، حيث انطلق سريعًا التونسي على معلول من الجبهة اليسرى وأرسل كرة عرضية التقطها محمد مجدي، حارس الإسماعيلي، في أولى هجمات الأهلي في الشوط الأول من المباراة.

وانحصرت الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يسدد محمد الشامي لاعب الإسماعيلي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، يتصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي بثبات.

وينطلق بعدها محمد مجدي «أفشة» لاعب الأهلي ويسدد كرة قوية ترتد من دفاعات الإسماعيلي وتخرج إلى ضربة ركنية، لتمر أول 15 دقيقة من أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 18 ينطلق أيمن أشرف مدافع الأهلي ويطلق تصويبة قوية تصطدم بعارضة مرمى الإسماعيلي وتخرج إلى ضربة مرمى، في واحدة من أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول من اللقاء.

وينطلق حسين الشحات من الجبهة اليمنى في الدقيقة 22 ويمرر الكرة إلى أحمد الشيخ، الذي سدد بمهارة بجوار مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 33 يطلق محمد مجدي «أفشة» تصويبة قوية تعلو عارضة مرمى الإسماعيلي، ليستمر زحف لاعبي الأهلي في منتصف ملعب لاعبي الإسماعيلي لإدراك الهدف الأول، وسط التكتلات الدفاعية للدراويش.

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وينطلق المالي أليو ديانج في الدقيقة 39، ويسدد كرة قوية ولكنها ترتد من دفاعات الإسماعيلي لتصل في النهاية إلى محمد هاني في الجبهة اليمنى، ولكنها تنتهي أيضا دون خطورة، لتمر الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بالتعادل السلبي.

«الشوط الثاني»

بدأ الشوط الثاني بضغط مكثف من لاعبي الأهلي، حيث انطلق محمد هاني وأرسل كرة عرضية من الجبهة اليمنى انتهت دون خطورة، قبل أن يظهر أيمن اشرف ويرسل كرة عرضية تصل بسهولة إلى محمد مجدي، حارس مرمى الإسماعيلي، وذلك في الدقيقة 52.

وينطلق النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي ويسدد كرة قوية تعلو مرمى الإسماعيلي، في واحدة من فرص الأهلي في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 54 يمرر أحمد الشيخ كرة جديدة تصل إلى حسين الشحات على حدود منطقة الجزاء، يسددها قوية تصطدم بدفاعات المنافس وتصل إلى حارس مرماه دون خطورة.

ويحصل الأهلي على فرصة جديدة للتهديف في الدقيقة 58، حيث تصل الكرة إلى أحمد الشيخ، الذي يمررها إلى مروان محسن، الذي ينفرد بمرمى الإسماعيلي ويسدد قوية ينجح حارس الإسماعيلي في التصدي لها.

وفي الدقيقة 60 يرسل عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي كرة عرضية من الجبهة اليسرى، يحولها بيكيتي سيلفا برأسه، وينجح محمد الشناوي حارس الأهلي في إخراجها إلى ضربة ركنية ببراعة.

ويسقط رامي ربيعة للإصابة في الدقيقة 61، حيث يجري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، التغيير الأول بالدفع بسعد سمير بدلا من ربيعة الذي يغادر المباراة متأثرًا بإصابته.

وفي الدقيقة 66 يجري فايلر التغيير الثاني بخروج مروان محسن ونزول وليد سليمان بدلًا منه.

وفي الدقيقة 78 ينطلق محمد هاني من الجبهة اليمنى، ويرسل كرة عرضية تصل إلى وليد سليمان، الذي حولها برأسه محرزًا الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي.

وتمر الدقائق الأخيرة وسط هجمات متبادلة من جانب الفريقين، حيث انتشر لاعبو الأهلي بحثًا عن الهدف الثاني، وسط محاولات مستمرة من جانب لاعبي الإسماعيلي لإدراك هدف التعادل دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد.