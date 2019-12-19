بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع صفقة مدوية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 تعرض العملاق البافاري بايرن ميونخ للعديد من الإصابات هذا الموسم وهو الأمر الذي جعل البايرن لا يتصدر الدوري الألماني حتي الآن فمنذ بداية الموسم والفريق يعاني من سوء نتائج بسبب كثرة الإصابات .

Advertisements وتنوي إدارة بايرن ميونخ الألماني دخول سوق الأنتقالات الشتوية بقوة كبيرة ، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية إقتراب بايرن ميونخ من حسم صفقة موهبة موناكو الظهير الأيمن بينيامين هنريش صاحب الـ22 عاما . وصول اللاعب إلي الفريق سيخلق تنافس كبير علي مركز الظهير الأيمن مع بافارد وكيميتش الذي تخلي عن هذا المركز وعاد إلي مركزه السابق في وسط الميدان وإقترابه أكثر لخلق الفرص للمهاجمين . جدير بالذكر وأن العملاق البافاري بايرن ميونخ سوف يواجه تشيلسي الأنجليزي في دور ١٦ من منافسات دوري أبطال أوروبا بعد إجراء القرعة التي أقيمت في سويسرا .

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