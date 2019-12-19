نجم برشلونة مهدد بالغياب عن موقعة ألافيس بسبب الأنفلونزا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

محمد حسين

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نجم الفريق الكتالوني سيرجيو بوسكيتس قد يغيب عن موقعة ديبورتيفو ألافيس الأسبوع المقبل بسبب إصابته بالأنفلونزا .

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وأضافت الصحيفة أن بوسكيتس كان سيبدأ أساسياً في الكلاسيكو أمس لولا شعوره بالتعب وخروجه من التشكيل قبل اللقاء بربع ساعة .

وأكدت الصحيفة أن اللاعب قد غاب عن المران الجماعي اليوم بسبب مرضه وقد يغيب عن مباراة الأسبوع المقبل أمام ديبورتيفو ألافيس يوم السبت في الأسبوع الثامن عشر ضمن منافسات الدوري الأسباني "الليجا" .

جدير بالذكر ان فريق برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف.