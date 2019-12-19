شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي.. خالد محمود يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الأهلي



أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة رامي ربيعة، عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وسوف يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان بشكل أكبر على حالته.

وتعرض ربيعة للإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي، أدت إلى خروجه من الملعب، ونزول سعد سمير بدلا منه.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد حرس الحدود.

ووصل الأهلي بعد فوزه على الدراويش اليوم إلى النقطة ٢١ من ٧ مباريات، محققا العلامة الكاملة، ليواصل تربعه منفردًا على قمة الدوري.

الإسماعيلي ضد الأهلي

فاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله الجناح الطائر وليد سليمان برأسية رائعة في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي قبضته على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما سجل الفوز السابع توالياً ببطولة الدوري المصري الممتاز ليصل الى النقطة 21 ليبقى منفرداً كونه الفريق الوحيد الذي استطاع أن يكسر حاجز العشرين نقطة في البطولة المحلية الشهيرة.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين واستطاع الأهلي ان يحصل على الهدف من الخطأ الوحيد للإسماعيلي أثر تلقي وليد سليمان عرضية رائعة من محمد هاني حولها اللاعب الشهير في المرمى برأسية في واحدة من النوادر التي يسجل فيها اللاعب بمهارة الرأس.

الإسماعيلي ضد الأهلي



خاض الأهلي حتي الان في بطولة الدوري 7 مباريات فاز في جمعيهم لم يخسر او يتعادل في اي مباراة، بينما لعب الإسماعيلي 9 مواجهات فاز في اربعة وتعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا و خسر في أربعة.

الإسماعيلي ضد الأهلي



وأعلن الجهازين الفنيين لفريقي الإسماعيلي ضد الأهلي تشكيلتهما للمباراة المرتقبة في الدوري المصري الممتاز وذلك في واحدة من المباريات المنتظر أن يلتف حولها النجوم في كافة أنحاء الوطن العربي.

الإسماعيلي ضد الأهلي



الإسماعيلي ضد الأهلي

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : رامى ربيعة ،أيمن أشرف،على ملعول ، محمد هانى

خط الوسط : أبو ديانج،محمد مجدى أفشة،حسين الشحات،أحمد الشيخ

خط الهجوم : جونيو أجاى ، مروان محسن

الإسماعيلي ضد الأهلي



تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد مجدي.

Advertisements

الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.

خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي .

الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء محمد فوزي ، محمد مجدي ، محمد بيومي ، عماد حمدي ، محمد صادق ، احمد مدبولي ، شيلونجو

الإسماعيلي ضد الأهلي



قابل الفريقان حتى الآن فى بطولة الدورى فى 112 مباراة فاز الأحمر فى 57 مباراة بينما فاز الفريق الاصفر 22 وتعادلا فى 33 مواجهة، وسدل الأهلى فى شباك الدراويش 163 هدفاً، واستقبل 93 هدفا، ويعتبر أكبر فوز للمارد الأحمر على غريمه كانت بثمانية نظيفه دون رد، بينما اكبر انتصار حققه الاسماعيلى كان بنتيجة 1 – 4، ويدير لقاء اليوم تحيكمياً الحكم "محمود البنا".

الإسماعيلي ضد الأهلي.. الشوط الأول



وانتهى الشوط الأول بين الإسماعيلي ضد الأهلي سلبياً بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما على أرضية ملعب استاد المكس بالإسكندرية.

وفرضت التعادل السلبي سيطرته على مجريات المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في الوقت الذي يسعى فيه كل طرف لخطف نقاط المباراة.

خطف أحمد الشيخ الصورة المضيئة في الربع ساعة الثاني من الشوط الأول وسدد كرتين الأولى من العمق خرجت بعيدة عن المرمى والثانية من الجبهة اليمنى للأهلي والتي خرجت بعيدة وسط حالة من الدهشة بين لاعبي المارد الأحمر.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة وسط محاولات على استحياء من جانب الفريقين.

الإسماعيلي ضد الأهلي



جاء ذلك على عكس الربع ساعة الأولى من مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي التي شهدت بداية مثيرة بين الفريقين اعتمدات على الانتشار بطول الملعب من جانب الفريقين بحثاً عن الهدف الأول.

واستطاع الإسماعيلي الوصول الى مرمى الأهلي من خلال التصويبات الطويلة من خارج منطقة الجزاء في 4 مرات بالدقائق الست الأول حتى بدأ المارد الأحمر الرد بتصويبة حولها دفاع الدراويش لضربة ركنية.

الإسماعيلي ضد الأهلي



وظهرت الجبهة اليمنى للدراويش أكثر خطورة عن طريق الثلاثي همام طارق وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي بعدما استطاعوا تهديد مرمى الأهلي في أكثر من كرة الا أنهم لم يستطيعوا ترجمت البداية القوية لأهداف.

وتعرض مروان محسن للإصابة بعد اشتباكه مع حارس الإسماعيلي في هجمة لم تنجح في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

الإسماعيلي ضد الأهلي .. الشوط الثاني



أدرك رينيه فايلر خطورة المباراة واستدعى سعد الدين سمير بديلا لرامي ربيعة ووليد سليمان مكان جونيور أجايي في محاولة للبحث عن الهدف الأول وهو الأمر الذي رد عليه السلحدار بتغيير عبد الرحمن مجدي بالنجم أحمد مدبولي.

امتلك الأهلي الأفضلية في خلال فعاليات 60 دقيقة مرت من عمر المباراة المقامة أمام الإسماعيلي ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وأهدر مروان محسن فرصة التقدم بالهدف الأول من خلال انفراد تام بالمرمى سدد الكرة في المنتصف جعلت حالة من الضيق الشديد لدى الجهاز الفني للمارد الأحمر.

الإسماعيلي ضد الأهلي



وفي الدقيقة 69 أهدر محمد الشامي كرة خطيرة على محمد الشناوي الذي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة استطاع وليد سليمان تسجيل الهدف الأول والفوز للقلعة الحمراء، بعدها حاول الدراويش التعادل عن طريق أحمد مدبولي بتصويبة نارية لكنها خرجت بعيدة عن المرمى.