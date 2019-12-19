شكرا لقرائتكم سامي قمصان يكشف ما فعله فايلر بين الشوطين لفوز الأهلي على الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال قمصان في تصريحات لقناة تايم سبورت : فايلر طلب من اللاعبين بين الشوطين اللعب بسرعة واستغلال الأطراف واللعب علي العرضيات، وهو ما نفذه اللاعبين في الشوط الثاني وحقق النتيجة المرجوة وهي الفوز وحصد الـ 3 نقاط.
وأضاف قمصان ان الأهلي يعاني من غيابات عديدة وهو ما أثر علي مستوي الفريق طوال شوطي المباراة، كما ان المباراة كانت امام خصم قوي وهو الإسماعيلي ودائما ما تتسم مباريات الفريقين بالندية والاثارة.
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، ليرفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولازال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.
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