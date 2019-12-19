شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي.. عبد الحفيظ: الفوز على الدراويش يعكس شخصيتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الأهلي



أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ناديه حقق فوزًا صعبًا على فريق الإسماعيلي، وسط غيابات كثيرة يعاني منها الفريق قبل لقاء اليوم.

وأكد عبد الحفيظ أن الإسماعيلي فريق كبير، لكن شخصية الأهلي حسمت المباراة، مشيرا إلى أنه يثق في اللاعبين وإمكاناتهم، التي دائما ما تصنع الفارق في الأوقات الصعبة. وعن استمرار انتصارات الأهلي بالعلامة الكاملة في الدوري، قال مدير الكرة إنه سعيد بهذه النتائج، لكن الفريق يعاني من ضغط المباريات، ويلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وهو ما قد يؤثر في مسيرة الفريق، مثلما تسبب في حدوث الكثير من الإصابات بين اللاعبين. وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي يسير في طريقه ولديه هدف يسعى لتحقيقه في كل مباراة يخوضها، ويقاتل من أجل ذلك بغض النظر عن نتائج المنافسين. الإسماعيلي ضد الأهلي

وتطرق عبد الحفيظ إلى موضوع الاستبدال وقال: «بالنسبة إلى رأي الأهلي في مسألة الاستبدال، أؤكد أنه أمر صعب جدا، نظرا إلى وجود قوانين ولوائح طبقها اتحاد الكرة من بداية الموسم، ونحن نحترم هذه اللوائح وملتزمون بها».

جاءت أرقام النادي الأهلي في المباراة كالتالي..





أرقام الأهلي في مباراة الإسماعيلي

الإسماعيلي ضد الأهلي



خاض الأهلي حتي الان في بطولة الدوري 7 مباريات فاز في جمعيهم لم يخسر او يتعادل في اي مباراة، بينما لعب الإسماعيلي 9 مواجهات فاز في اربعة وتعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا و خسر في أربعة.

الإسماعيلي ضد الأهلي



وأعلن الجهازين الفنيين لفريقي الإسماعيلي ضد الأهلي تشكيلتهما للمباراة المرتقبة في الدوري المصري الممتاز وذلك في واحدة من المباريات المنتظر أن يلتف حولها النجوم في كافة أنحاء الوطن العربي.

الإسماعيلي ضد الأهلي



وجاء تشكيل الأهلى كالتالى :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : رامى ربيعة ،أيمن أشرف،على ملعول ، محمد هانى

خط الوسط : أبو ديانج،محمد مجدى أفشة،حسين الشحات،أحمد الشيخ

خط الهجوم : جونيو أجاى ، مروان محسن

الإسماعيلي ضد الأهلي



تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد مجدي.

الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.

خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي .

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الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء محمد فوزي ، محمد مجدي ، محمد بيومي ، عماد حمدي ، محمد صادق ، احمد مدبولي ، شيلونجو

الإسماعيلي ضد الأهلي

قابل الفريقان حتى الآن فى بطولة الدورى فى 112 مباراة فاز الأحمر فى 57 مباراة بينما فاز الفريق الاصفر 22 وتعادلا فى 33 مواجهة، وسدل الأهلى فى شباك الدراويش 163 هدفاً، واستقبل 93 هدفا، ويعتبر أكبر فوز للمارد الأحمر على غريمه كانت بثمانية نظيفه دون رد، بينما اكبر انتصار حققه الاسماعيلى كان بنتيجة 1 – 4، ويدير لقاء اليوم تحيكمياً الحكم "محمود البنا".

الإسماعيلي ضد الأهلي.. الشوط الأول



وانتهى الشوط الأول بين الإسماعيلي ضد الأهلي سلبياً بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما على أرضية ملعب استاد المكس بالإسكندرية.

وفرضت التعادل السلبي سيطرته على مجريات المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في الوقت الذي يسعى فيه كل طرف لخطف نقاط المباراة.

خطف أحمد الشيخ الصورة المضيئة في الربع ساعة الثاني من الشوط الأول وسدد كرتين الأولى من العمق خرجت بعيدة عن المرمى والثانية من الجبهة اليمنى للأهلي والتي خرجت بعيدة وسط حالة من الدهشة بين لاعبي المارد الأحمر.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة وسط محاولات على استحياء من جانب الفريقين.

الإسماعيلي ضد الأهلي



جاء ذلك على عكس الربع ساعة الأولى من مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي التي شهدت بداية مثيرة بين الفريقين اعتمدات على الانتشار بطول الملعب من جانب الفريقين بحثاً عن الهدف الأول.

واستطاع الإسماعيلي الوصول الى مرمى الأهلي من خلال التصويبات الطويلة من خارج منطقة الجزاء في 4 مرات بالدقائق الست الأول حتى بدأ المارد الأحمر الرد بتصويبة حولها دفاع الدراويش لضربة ركنية.

الإسماعيلي ضد الأهلي



وظهرت الجبهة اليمنى للدراويش أكثر خطورة عن طريق الثلاثي همام طارق وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي بعدما استطاعوا تهديد مرمى الأهلي في أكثر من كرة الا أنهم لم يستطيعوا ترجمت البداية القوية لأهداف.

وتعرض مروان محسن للإصابة بعد اشتباكه مع حارس الإسماعيلي في هجمة لم تنجح في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

الإسماعيلي ضد الأهلي .. الشوط الثاني



أدرك رينيه فايلر خطورة المباراة واستدعى سعد الدين سمير بديلا لرامي ربيعة ووليد سليمان مكان جونيور أجايي في محاولة للبحث عن الهدف الأول وهو الأمر الذي رد عليه السلحدار بتغيير عبد الرحمن مجدي بالنجم أحمد مدبولي.

امتلك الأهلي الأفضلية في خلال فعاليات 60 دقيقة مرت من عمر المباراة المقامة أمام الإسماعيلي ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وأهدر مروان محسن فرصة التقدم بالهدف الأول من خلال انفراد تام بالمرمى سدد الكرة في المنتصف جعلت حالة من الضيق الشديد لدى الجهاز الفني للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 69 أهدر محمد الشامي كرة خطيرة على محمد الشناوي الذي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة استطاع وليد سليمان تسجيل الهدف الأول والفوز للقلعة الحمراء، بعدها حاول الدراويش التعادل عن طريق أحمد مدبولي بتصويبة نارية لكنها خرجت بعيدة عن المرمى.



