شكرا لقرائتكم ركلة جزاء مثيرة للجدل غير مؤثرة في نتيجة لقاء الإسماعيلي والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي * الأهلي

المسابقة : الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام

الملعب : إستاد المكس

نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشئ لصالح الأهلي

حكم ساحة : محمود البنا

المساعد الأول : سمير جمال

المساعد الثاني : هاني خيري

الحكم الرابع : محمد سلامة

ميزان التقييم لطاقم التحكيم : حكم المباراة : محمود البنا

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراه : ستظل لمسات اليد الظاهرة السائدة في مباريات القرارات الفنية والسيطرة علي المباراه : ستظل لمسات اليد الظاهرة السائدة في مباريات الدوري المصري نتيجة اختلاف المعايير والتقدير، وهناك عوامل كثيرة يجب علي الحكام العمل بها عند أحتساب أو عدم احتساب لمسات اليد ، وأهمها وجود الحكم في المكان الصحيح وفتح زوايا الرؤيا لمشاهدة التفاصيل الدقيقة للحالات خاصة داخل مناطق الجزاء ، وكانت أهم حالات المباراة في الدقيقة 40 من الشوط الأول عندما قام مهاجم الأهلي أجايي بلعب الكرة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي تصتدم الكرة في يد لاعب الإسماعيلي بيكيتي سيلفا والذي كانت يدة في وضع غير طبيعي الحكم يشير بأستمرار اللعب نتيجة عدم وجودة في المكان الصحيح ليشاهد تفاصيل المخالفة . العقوبات الانضباطية : أنذر الحكم إليو ديانج لاعب الأهلي في الدقيقة 46 نتيجة اللعب بتهور كما أنذر لاعب الإسماعيلي محمود البدري لنفس السبب ، وتغاضي عن إنذار مروان محسن نتيجة إستخدام المرفق ضد باهر المحمدي . تقييم عناصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنيه جيده علي مدار شوطي اللقاء بالأضافة إلي استخدام عنصر تحمل السرعة في الهجوم المعاكس . تقييم عنصر مبدأ إتاحة الفرصة : تطبيق صحيح لمبدأ إتاحة الفرصه في الدقائق 9 ، 14 نتيجة الفهم الجيد . Advertisements تقييم الحكمان المساعدان : المساعد الأول.: أشار علي حالة تسلل في الدقيقة 25 بتقدير صحيح ، وتعاون في قرار لمسة اليد علي لاعب الأهلي محمد هاني . المساعد الثاني : أشار علي حالة تسلل في الدقيقة 24 ، وسمح باستمرار اللعب في الدقيقة 42 وقرار صحيح لايوجد تسلل علي لاعب الأهلي . الحكم الرابع : تعاون جيد من الحكم الرابع طبقا للقانون .

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