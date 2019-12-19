شكرا لقرائتكم أدهم السلحدار: الاسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام الأهلي والفوز بسبب خطأ وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت لفريق الاسماعيلي ، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النادي الأهلي، مشيراً إلي أن هدف الفوز للفريق الأحمر جاء من خطأ وحيد للمدافعين .

وقال السلحدار في تصريحات لقناة تايم سبورت ، " نتيجة المباراة أكيد تزعل ولكن أداء اللاعبين كان جيد"، مضيفاً أن مشكلة الإسماعيلي في إنهاء الهجمة وسنعمل علي حلها في المباريات القادمة.

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أضاف المدير الفني للاسماعيلي ، أن أداء اللاعبين يتحسن من مباراة لمباراة ، مؤكداً أن محمد مجدي حارس مرمي الفريق قدم لقاء مميز والهدف الذي سجل في مرماه ليس مسئوليته .

نجح الأهلي في الفوز علي الاسماعيلي بهدف وليد سليمان ضمن منافسات الأسبوع التاسع ببطولة الدوري.