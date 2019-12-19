شكرا لقرائتكم سولشاير يتحدى غوارديولا بأسلوب جديد في كأس الرابطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد أولي جونار سولشاير فريقه مانشستر يونايتد للفوز على جاره مانشستر سيتي في الدوري في وقت سابق من الشهر الحالي، لكنه قال إنه يجب اللجوء لأسلوب مختلف لو أراد الانتصار على غريمه في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتفوق يونايتد على سيتي بفضل الاعتماد على الهجمات المرتدة المذهلة لينتصر 2-1 في السابع من ديسمبر .

وتوقع المدرب النرويجي اعتماد فريق المدرب بيب غوارديولا على نهج مختلف عندما يلتقيان في يناير/ كانون الثاني، وفاز يونايتد 3-صفر على كولتشستر يونايتد في دور الثمانية للبطولة الأربعاء، فيما واصل سيتي حامل اللقب طريقه نحو لقبه الثالث على التوالي بانتصاره 3-1 على أكسفورد يونايتد.

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وأبلغ سولشاير الصحافيين: لن تفوز على سيتي مرتين أو ثلاث على التوالي بالاعتماد على الأسلوب ذاته لذا سنلجأ لشيء أفضل عما فعلنا في المرة الأخيرة لأني واثق من أن بيب سيحمس فريقه، شاهدنا تلك المباراة وكنا سعداء بالنتيجة وببعض فتراتها. هناك بعض الأمور التي يجب أن نفعلها بشكل أفضل، يجب أن نفرض سيطرتنا بطريقة أكبر. لا يوجد الكثير لنفعله لكن يجب أن نسعى لذلك.

وتابع :سيتي يمكن أن يتفوق عليك لذا نحن بحاجة للتفكير في المباراة والاستعداد للمنافس مرة أخرى، لكننا أظهرنا لسيتي أننا نستطيع التسبب بمشاكل.

ويستضيف يونايتد مباراة الذهاب في السابع من يناير على أن تقام العودة يوم 28 من الشهر ذاته.