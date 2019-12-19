تعرف على موعد قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022

بات منتخب مصر في حالة ترقب لقرعة التصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2022،والتي ستقام في قطر، وقد أصدر اليوم الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” تصنيفا يوضح فيه مستويات المنتخبات الـ40 المشاركة فى الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

ويتسأل العديد عن موعد قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والذي سنقدمه لكم من خلال التقرير التالي حيث تحدد أن تقام فاعليات سحب قرعة التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2022 بالقاهرة يوم 21 يناير القادم في تمام الساعة السلبعة مساءا.

حيث ستشمل القرعة انضمام الفرق الـ14 المتأهلة من الدور الأول بجانب الفرق الـ 26 المصنفة فى أفريقيا وسوف تشكل تلك الفرق في 10 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة أربعة فرق بناء على نسخة ديسمبر 2019 من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

يذكر أن منافسات الدور الثانى من تصفيات أفريقيا ستبدأ فاعليتها فى مارس 2020 وتنتهي فى شهر أكتوبر 2021، وبعدها يتم تأهل الفرق العشرة الفائزة بالمجموعات إلى الدور الثالث والمقرر لها نوفمبر 2021، وسيتم تقسم القرعة لمباريات إقصائية، والفائزون الخمسة منها يضمنوا التواجد فى قطر 2022.