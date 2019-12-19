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صور.. زيزو يقود أول تدريب لبيراميدز ..وماذا فعل ديسابر مع أحمد على؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد عبد العزيز عبد الشافي زيزو، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أول مران له على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة بعد تكليفه بالمهمة خلفا للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر والذي تم الإعلان عن رحيله اليوم بالتراضي.

 

وتولى زيزو قيادة الفريق في تدريبه بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعاونه محمود فتح الله مساعد المدير الفني للفريق، وشهد التدريب حماسا كبيرا بين اللاعبين.

 

ويستعد بيراميدز لخوض مباراة هامة في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل أمام النادي المصري على استاد الجيش بالسويس.

 

كما شهد اللقاء ، وداع ديسابر للاعبين ، ودخل فى حوار قصير مع أحمد علي مهاجم الفريق ، بعد تواجد اللاعب على دكة البدلاء فى عهد ديسابر الذى إعتمد على الثنائي جون أنطوي و إريك تراوري فى مركز الهجوم ، و تمني ديسابر التوفيق لعلي فى الفترة المقبلة ، كما تمني على التوفيق لديسابر بعد رحيله عن الفريق.

 

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ديسابر و زيزو

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ديسابر و دونجا

 

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ديسابر ولاعبي بيراميدز

 

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لقاء بين ديسابر و أحمد على

 

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زيزو يقود المران الأول لبيراميدز

 

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ديسابر و أحمد على 

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