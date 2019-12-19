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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زيزو يقود أول تدريب لبيراميدز ..وماذا فعل ديسابر مع أحمد على؟ والان مع تفاصيل الخبر
وتولى زيزو قيادة الفريق في تدريبه بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعاونه محمود فتح الله مساعد المدير الفني للفريق، وشهد التدريب حماسا كبيرا بين اللاعبين.
ويستعد بيراميدز لخوض مباراة هامة في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل أمام النادي المصري على استاد الجيش بالسويس.
كما شهد اللقاء ، وداع ديسابر للاعبين ، ودخل فى حوار قصير مع أحمد علي مهاجم الفريق ، بعد تواجد اللاعب على دكة البدلاء فى عهد ديسابر الذى إعتمد على الثنائي جون أنطوي و إريك تراوري فى مركز الهجوم ، و تمني ديسابر التوفيق لعلي فى الفترة المقبلة ، كما تمني على التوفيق لديسابر بعد رحيله عن الفريق.
ديسابر و زيزو
ديسابر و دونجا
ديسابر ولاعبي بيراميدز
لقاء بين ديسابر و أحمد على
زيزو يقود المران الأول لبيراميدز
ديسابر و أحمد على
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