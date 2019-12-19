ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتيب هدافى الدورى الممتاز اليوم ، شهد تقدم وليد سليمان للمركز الثانى فى الجدول برصيد 5 اهداف، ومزاحمة أكثر من لاعب بنفس عدد أهدافه، بعدما سجل هدف فوز الأهلى على الإسماعيلى فى مباراة اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة فى المسابقة.
واستمر عبد الله السعيد فى صدارة ترتيب هدافى الدورى المصري برصيد سبعة أهداف حتى الأن، متفوقا على الثلاثى وليد سليمان ، حسام حسن مهاجم سموحة ومحمد شريف لاعب إنبي برصيد 5 أهداف لكل منهم.
وجاء ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد مباراة اليوم بين الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الجولة التاسعة كالتالى:
ترتيب الهدافين
نجح فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدورى العام، بعد هزيمته للإسماعيلى بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذى أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذى أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام.
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