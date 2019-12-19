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وليد سليمان يفض الاشتباك أمام الإسماعيلى ويمنح الأهلى التقدم في الدقيقة 78

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فريق الأهلي الهدف الأول في مرمي الإسماعيلي في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي تجمعهما الان علي استاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة بالدوري ، لتصبح النتيجة 1/0 للاهلي، احرز الهدف وليد سليمان من كرة رأسية.

 

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، خط الدفاع : أيمن أشرف ، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني ، خط الوسط : اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي ، خط الهجوم : مروان محسن

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :

حراسة المرمى  : محمد مجدي ، الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن، خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ، الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.

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هدف-وليد-سليمان-(1)
 

 

هدف-وليد-سليمان-(2)
 

 

هدف-وليد-سليمان-(3)
 

 

هدف-وليد-سليمان-(4)
 

 مباراة الأهلى والاسماعيلى (3)
 

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