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شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يفض الاشتباك أمام الإسماعيلى ويمنح الأهلى التقدم في الدقيقة 78 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فريق الأهلي الهدف الأول في مرمي الإسماعيلي في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي تجمعهما الان علي استاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة بالدوري ، لتصبح النتيجة 1/0 للاهلي، احرز الهدف وليد سليمان من كرة رأسية.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوي ، خط الدفاع : أيمن أشرف ، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني ، خط الوسط : اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي ، خط الهجوم : مروان محسن
فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :
حراسة المرمى : محمد مجدي ، الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن، خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ، الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.
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