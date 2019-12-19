سوبر كورة.. شاهد معلول يعترض بالشمال واليمين.. وفايلر "ودن من طين وتانية من عجين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، حوار ساخن بين على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى مع أحد مساعدى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وذلك عقب انتهاء الشوط الأول أمام الإسماعيلى، الذى اقيم بملعب استاد "المكس" بالإسكندرية في إطار منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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