شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: العالم كله بيتكلم عن منتدى الشباب..ودور تامر حسنى فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أضاف وزير الشباب والرياضة ، أن نجاح منتدى شباب العالم الذى تنظمه مصر جعل العالم يتكلم عنها ، حيث قال صبحى على هامش حفل تكريم تامر حسني " منتدى الشباب خلى العالم كله يتكلم عن مصر " ، مشيرا الى أن تكريم الوزارة لتامر حسنى يعكس اهتمام الدولة بالشباب ومساندتهم ودعمهم .
وكانت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، نظمت حفل لتكريم الفنان تامر حسنى، بدخوله موسوعة جينيس وتحطيمه رقماً قياسياً فى مشواره الفنى، إضافة إلى تأثيره الإيجابى على الجمهور حول العالم، مع توزيع جوائز ايجى تالنت "غنى لتامر حسنى".
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