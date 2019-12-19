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صور .. لفتة رائعة في التسليم والتسلم بين زيزو وديسابر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق بيراميدز لفتة رائعة في التسليم والتسلم بين عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني الجديد لفريق الكرة والفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق.

 

حيث قاد زيزو المران الأول له على رأس الجهاز الفني والذي شهد إصرارا من ديسابر على التواجد لتسليم المهمة للمدرب الجديد وتوديع اللاعبين بعد الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني.

 

وشهدت مراسم توديع المدير الفني، مشاعر ودية من اللاعبين مع المدير الفني قبل رحيله، وكذلك ودعه زيزو، والجهاز الإداري والطبي.

 

وأعلنت إدارة نادي بيراميدز اليوم إنهاء التعاقد مع ديسابر بالتراضي وتكليف زيزو بقيادة الفريق ويعاونه محمود فتح الله.

 

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ديسابر يودع لاعبي بيراميدز

 

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ديسابر فى لقاءه الأخير بلاعبي بيراميدز

 

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ديسابر يودع لاعبي بيراميدز

 

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زيزو يودع ديسابر

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