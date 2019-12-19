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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. لفتة رائعة في التسليم والتسلم بين زيزو وديسابر والان مع تفاصيل الخبر
حيث قاد زيزو المران الأول له على رأس الجهاز الفني والذي شهد إصرارا من ديسابر على التواجد لتسليم المهمة للمدرب الجديد وتوديع اللاعبين بعد الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني.
وشهدت مراسم توديع المدير الفني، مشاعر ودية من اللاعبين مع المدير الفني قبل رحيله، وكذلك ودعه زيزو، والجهاز الإداري والطبي.
وأعلنت إدارة نادي بيراميدز اليوم إنهاء التعاقد مع ديسابر بالتراضي وتكليف زيزو بقيادة الفريق ويعاونه محمود فتح الله.
ديسابر يودع لاعبي بيراميدز
ديسابر فى لقاءه الأخير بلاعبي بيراميدز
ديسابر يودع لاعبي بيراميدز
زيزو يودع ديسابر
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