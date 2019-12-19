شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يقود الأهلي للفوز علي الاسماعيلي بعد 23 شهراً والان مع تفاصيل الخبر
وكان آخر فوز للأهلي أمام الإسماعيلي في 30 يناير 2018 أي قرابة 23 شهراً ، عن طريق وليد سليمان أيضاً ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز موسم 2017-2018.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولازال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.
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