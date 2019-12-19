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وليد سليمان يقود الأهلي للفوز علي الاسماعيلي بعد 23 شهراً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح وليد سليمان في قيادة النادي الأهلي، لتحقيق فوزاً صعباً على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

 

وكان آخر فوز للأهلي أمام الإسماعيلي في 30 يناير 2018  أي قرابة 23 شهراً ، عن طريق وليد سليمان أيضاً ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز موسم 2017-2018.

 

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بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولازال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.

 

 

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