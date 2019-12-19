شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يقود الأهلي للفوز علي الاسماعيلي بعد 23 شهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح وليد سليمان في قيادة النادي الأهلي، لتحقيق فوزاً صعباً على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وكان آخر فوز للأهلي أمام الإسماعيلي في 30 يناير 2018 أي قرابة 23 شهراً ، عن طريق وليد سليمان أيضاً ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز موسم 2017-2018.

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