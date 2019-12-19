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شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تجبر رامي ربيعة على مغادرة مباراة الأهلي والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والمقامة على ستاد المكس بالإسكندرية.
واضطر ربيعة لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 64 متأثرًا بإصابة في العضلة الخلفية خلال إحدى الكرات مع محمد الشامي لاعب الدراويش ليحل زميله سعد سمير بديلًا له.
وسيخضع ربيعة للفحص الطبي عقب مران الفريق الأحمر غدًا الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.
ويتعادل الأهلي حاليًا سلبيًا أمام الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة المقامة على ستاد المكس في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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