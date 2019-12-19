مصر تهزم ألمانيا 2 / 1 وتتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش

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ومثل مصر في هذه المباراة كلاً من: كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالميا، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن عالميا.
وجاءت نتائج المنتخب الوطني كالتالي:
فوز كريم عبد الجواد على منافسه رافائيل كاندرا بنتيجة 3/2 في 58 دقيقة و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-5, 9-11, 8-11, 11-4 .
خسارة علي فرج أمام سايمون روزنر بنتيجة 3/2 في 72 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-8, 9-11, 5-11, 11-8 .
فوز محمد أبو الغار على منافسه فالنتين راب بنتيجة 3/0 في 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 11-7, 11-7 .
وتمتلك مصر 4 ألقاب في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.
منتخب مصر للإسكواش ببطولةا لعالم
منتخب الاسكواش و ألمانيا فى بطولة العالم
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