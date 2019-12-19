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مصر تهزم ألمانيا 2 / 1 وتتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز منتخب مصر الأول لرجال الاسكواش، بقيادة أمير وجيه المدير الفني للمنتخب، مقعده في نصف نهائي بطولة العالم، بعدما تغلب الفراعنة على نظيره الألماني بنتيجة 2/1، خلال مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت المنتخبين في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله الفراعنة من النسخة الماضية.

 

ومثل مصر في هذه المباراة كلاً من: كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالميا، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن عالميا.

 

وجاءت نتائج المنتخب الوطني كالتالي:

 

فوز كريم عبد الجواد على منافسه رافائيل كاندرا بنتيجة 3/2 في 58 دقيقة و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-5, 9-11, 8-11, 11-4 .

 

خسارة علي فرج أمام سايمون روزنر بنتيجة 3/2 في 72 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-8, 9-11, 5-11, 11-8 .

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فوز محمد أبو الغار على منافسه فالنتين راب بنتيجة 3/0 في 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 11-7, 11-7 .

 

وتمتلك مصر 4 ألقاب في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.

 

7fe8b498-a1c0-4776-80c9-fd9b53fc1cbdمنتخب الاسكواش 
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منتخب مصر للإسكواش ببطولةا لعالم

 

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منتخب الاسكواش و ألمانيا فى بطولة العالم 

 

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