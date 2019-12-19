شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ضد الأهلي.. التزام اللاعبين ويقظة المساعدين سهلت مهمة حكم المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهر الدولي محمود البنا هادئا خلال أدارته لمواجهة الإسماعيلي والأهلي الذى اقيم مساء اليوم بإستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ9 من عمر الدوري الممتاز في نسخته الـ61 وانتهت بفوز الاحمر بهدف نظيف .

تقييم اداء الحكم اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية )

حاول الحكم التواجد بالمكان المناسب لكنه كان يجد صعوبة في الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة و لم يحسن التحرك بشكل جيد بعدما أصر على التواجد في مربع من 15 الى 20 ياردة معتمدا على خبرته على غير العادة كان البنا يجد صعوبة في متابعة الهجمات المرتدة السريعة وافتقد للمرونة والرشاقة مما اثر بشكل كبير على أدائه البدني.

الشخصية والسيطرة

حافظ الحكم على هدوئه الذي ظهر عليه من البداية كما أن طاعة اللاعبين والتزام الاجهزة سهلت مهمة البنا في أدارة اللقاء واكتفى بالتحذيرات الشفوية في الاحتكاك بين اللاعبين دون توتر وعصبية كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة

تطبيق القانون ( 36 مخالفة -تغاضى عن ركلة جزاء للأهلي- اتاحة الفرصة )

كانت صافرة البنا تعلن عن 28 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد فى الوقت الذي تغاضى عن ركلة جزاء على لاعب الدراويش الغينى بيكيتي (لمسة يد طبقا للقانون ) فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء داخل منطقة جزاء الإسماعيلي خاصه انه احتسب لمسة على معلول لم تكن هناك لمسة طبقا لقانون فلابد أن يكون المعيار واحد ، سمح باستمرار اللعب واتاح الفرصة ولكنه هناك اكثر من اتاحة كانت تستوجب احتسب المخالفة خاصه أن لم يستفيد منها طبقا للقانون فلابد أن يعود ويحتسب المخالفة.

بطاقتين صفراء وتغاضى عن 3 اخرين

اشهر الحكم البطاقة الصفراء فى مناسبتين الاول من نصيب لاعب الأهلي أليو ديانخ فى الدقيقة 15 والثانية لمدافع الاسماعيلى محمود البدرى فى الدقيقة 82 ،

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فى الوقت الذى تغاضى عن انذار مدافع الاهلى محمد هانى للعب بتهور وثنائي الدراويش همام طارق و ودونجا للعب بتهور .

المساعدان سمير جمال –( جيد جدا ) – هاني خيرى ( جيد جدا)

أداء الثنائي ساهم بشكل كبير في نجاح اللقاء تحكيميا بعدما تعاونوا بشكل جيد مع الحكم في أدارة اللقاء وسمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة كما اشاروا على 3 حالات تسلل في توقيت مناسب كما تدخل الثنائي فى المخالفات القرية منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع – محمد سلامة - جيد

تعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر وسيطرة على المنطقة الفنية بهدوء وتعامل مع الاجهزة بشكل جيد وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة : 28 خطأ - 8 ركلات ركنية - 3 حالات تسلل – 4 بطاقتين –هدف

الدرجات: الحكم 8.0–المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.0– الحكم الرابع – 8.0 .