الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولازال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي وفي الهجوم مروان محسن، بينما دخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي، في حراسة المرمى محمد مجدي، الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.، خط الوسط بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ،وفي الهجوم همام طارق ، محمد الشامي.

بدأت المباراة بضغط أسمعلاوي وفي الدقيقة 5 أنطلق محمد الشامي مهاجم الدراويش وسدد كرة قوية إلا أن محمد الشناوى أبعدها ببراعة، ثم دخل الأهلي في أجواء المباراة وأرسل محمد مجدي قفشة عرضية خطيرة إلا أن دفاع الإسماعيلي أبعدها خارج الملعب.

واصل الإسماعيلي من ضغطه على دفاع الأهلي، وعاد همام طارق في الدقيقة 8 وسدد كرة قوية لكن دفاع الأهلي أبعدها قبل وصولها لمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، ثم تلاعب محمد الشامى بدفاع الأهلي إلا أنه لم يجد المساندة ويفقد الكرة على حدود منطقة الجزاء.

في الدقيقة 17 كاد أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي أن يتقدم لفريقه، بعدما سدد قذيفة من على بعد 25 ياردة، إلا أن محمد مجدي حارس الإسماعيلي أبعدها ببراعة، بعدها سدد أحمد الشيخ تسديدة R2 ، إلا أن كرته مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

واصل الإسماعيلي سيطرته على منطقة وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على دفاعات الأهلي، وفي الدقيقة 25 أحرز عبد الرحمن مجدي هدف للإسماعيلي بعد انفراده بمحمد الشناوى إلا أن محمود البنا حكم اللقاء الدولي الغاه بداعي التسلل.

في الدقيقة 32 سدد حسين الشحات كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة بسنتيمترات، وفي الدقيقة 39 أرسل علي معلول كرة عرضية خطيرة بعد تلقيه بينية متقنة من حسين الشحات إلا أنها لم تجد المتابع.

واصل علي معلول نشاطه وفي الدقيقة 42 أرسل الدولي التونسي عرضية أرضية مرت من الجميع ووصلت لأحمد الشيخ الذي سددها خارج الملعب، واستمر ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة رغبة في احراز هدف التقدم، إلا أن دفاع الإسماعيلي أجهض الخطورة الحمراء حتى أطلق الحكم الدولي محمود البنا صافرة نهاية الشوط الأول.

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بدأ الشوط الثاني بضغط أهلاوي بغية احراز هدف التقدم، وسدد جونيور أجاي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة، بعدها راوغ أحمد الشيخ أكثر من لاعب وأرسل كرة عرضية متقنة لم تجد المتابع.

في الدقيقة 53 رد الإسماعيلي بهجمة مرتدة منظمة وأرسل بكيتي كرة عرضية خطيرة إلا أن محمد الشناوى أبعد الكرة ببراعة، ثم راوغ جونيور أجاي مهاجم الأهلي أكثر من لاعب ومرر الكرة لأحمد الشيخ الذي سدد كرة قوية ارتطمت بدفاعات الاسماعيلي وخرجت الكرة ضربة ركنية، ثم أنفرد مروان محسن في الدقيقة 55 بمحمد مجدي حارس الإسماعيلي وسدد كرة غير متقنة أبعدها حارس الدراويش

وفي الدقيقة 58 أرسل باهر المحمدي كرة عرضية على رأس بكيتا الذي سدد كرة قوية برأسه أبعدها محمد الشناوى ببراعة.

في الدقيقة 65 دفع رينيه فايلر بسعد سمير بدلاً من المصاب رامي ربيعة، كما دفع بالحاوي وليد سليمان لتنشيط الأداء الهجومي بدلاً من مروان محسن سعياُ لإحراز هدف التقدم وهو التغيير الذي صاحبة تغيير تكتيكي داخل الملعب بتقدم جونيور أجاي للعب في مركز المهاجم الصريح، في الوقت الذي دفع أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي بأحمد مدبولي بدلاً من عبد الرحمن مجدي.

أرسل همام طارق كرة عرضية خطيرة من الجبهة اليمني في الدقيقة 71 لكنها لم تجد إلا محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي التقطها قبل الجميع، ثم عاد الأهلي للسيطرة على منطقة وسط الملعب بفضل تحركات وليد سليمان ومحمد مجدي قفشة.

في الدقيقة 77 أحرز الحاوي وليد سليمان الهدف الأول للنادي الأهلي من تسديدة رأسية متقنة بعد تلقيه عرضية نموذجية من محمد هاني، بعد الهدف عاد الإسماعيلي للهجوم في محاولة لإدراك هدف التعادل إلا أن دفاع الأهلي كان بالمرصاد حتى أطلق الدولي محمود البنا حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة.