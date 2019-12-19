سيد عبد الحفيظ: الأهلى عانى من الإصابات و الحديث عن تطبيق "VAR" أفضل من الاستبدال

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وأردف قائلا: "لا أريد أن أقول أننا نمر بظروف صعبة، بسبب الإصابات، ولكننا نفرض شخصيتنا بشكل كبير ولا يفقدها أي لاعب داخل المستطيل الأخضر، لذلك أشكرهم على الأداء في مباراة اليوم، الأهلي متصدر الدوري بالعلامة الكاملة، ولكننا لا نأمن لغدر الكرة، سوف نحضر بشكل جيد وبطريقة جيدة للمباريات المقبلة".
وعن الحكم قال: "أحترم الحكم محمود البنا، وإن حدث منه أخطاء أعتقد أنها تكون عفوية، وأتمنى تطبيق الفار هذا لا بد منه وضروري، هناك بعض الفرق التي تضررت منه ومنهم نادي سموحة، بدلا من دراسة الاستبدال بسبب الإصابات لا بد من دراسة تطبيق تقنية الفار".
وعاد ليقول: "اتحاد الكرة منع الاستبدال في نهاية الموسم الماضي، وهذا جعلنا نستغني عن عدد من اللاعبين بشكل مجاني، والأن يريد فتح الاستبدال، إذا فليعوضونا عن الأموال التي خسرناها، كل لاعب تركناه قيمته 25 مليون جنيه، نريد 100 مليون جنيه إذا تم فتح باب الاستبدال في يناير".
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
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