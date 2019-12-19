شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحكى قصة دخوله الفن ويغنى بوزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى تامر حسنى قصة دخوله عالم الفن وبداياته ومساعدة الإعلامية سلمى الشماع له قبل أن يدخل عالم الشهرة وكيف قادته الصدفة لتساعده الشماع ويشارك فى إحياء حفل كبير يضم كبار الفنانين قائلا " فوجئت التليفون منها تقول ستغنى في ختام الحفل ليكون مسك الختام فقلت لها " يا سلام " إلا أن المفاجأة هى اعجاب الحضور بموهبتى.

وحكى تامر حسنى هذه القصة فى تواجد سلمى الشماع بالحفل الذى أقيم وزارة الشباب لتكريم الفنان بعد دخوله موسوعة جينيس.

وقام تامر حسنى بغناء بعض أغانيه على مسرح الوزارة وسط تفاعل الجماهير والهتافات له .

Advertisements