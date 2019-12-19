شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 19 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة سموحة بالدورى الممتاز.

الزمالك يستعيد "زيزو" أمام سموحة.. واستبعاد عبد الله جمعة وعمر السعيد

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، القائمة التى ستشارك فى مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، فى الجولة التاسعة بالدورى. وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالى: وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافى وإسلام جابر. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى فتحى وكريم بامبو. خط الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements وبذلك استعاد الزمالك لجهود أحمد زيزو وحازم إمام بعد غيابهم عن اللقاء الماضى للإصابة أمام طلائع الجيش فيما يستمر غياب شيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة وكذلك خالد بوطيب ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش فيما استبعد كارتيرون كلا من عمر السعيد وإمام عاشور ومحمد عنتر ومحمد صبحى.

عمر السعيد يُقرب كاسونجو من العودة إلى الزمالك فى يناير

اقترب الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، من العودة إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، بعدما أنهى اللاعب الكونغولى إعارته للوداد المغربى لعدم سداد قيمة عقده وكذلك عدم قيده بقائمة الفريق. ويأتى اقتراب المهاجم الكونغولى من العودة إلى صفوف الزمالك فى ظل رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى تعزيز الخط الأمامى بمهاجم آخر يقوم بالاعتماد عليه بجانب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى فى ظل خروج عمر السعيد من الحسابات الرئيسية للمدرب الفرنسى ما يقرب المهاجم الكونغولى من العودة مجددا للفريق الأبيض.

تعرف على قيمة المستحقات المصروفة للاعبى الزمالك قبل لقاء سموحة

كشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة الزمالك، إن قيمة المستحقات التى صرفها المجلس اليوم للاعبى الفريق الأبيض، عبارة عن قيمة شهر من المرتبات المخصصة لهم بعد الجلسة التى جمعتهم مؤخرا مع مرتضى منصور رئيس النادى قبل مواجهة سموحة، التى ستقام غداً الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز. وقام المسؤول المالى بفريق الزمالك بإيداع مستحقات كل لاعب فى حسابه البنكى بناءً على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى الذى أكد للاعبين على صرف 10 ملايين جنيه مقسمة على جميع اللاعبين كجزء من المستحقات الخاصة بهم مطالبهم بضرورة تصحيح المسار فى مواجهة الغد، بعد الخسارة الأخيرة للأبيض أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثامنة بالدورى.

خطة الزمالك لكشف "مُسرب" عقود اللاعبين

تحرك مسؤولو الزمالك، لمعرفة هوية الشخص الذى قام بتسريب عقود لاعبى الفريق الأبيض، التى انتشرت مؤخراً والتى يراها مسؤولى قلعة ميت عقبة بمثابة "مؤامرة" على الفريق لهز استقراره، خاصة إن القيم المالية لعقود اللاعبين متفاوتة ما يجعل هناك حالة تفكير فى المسألة داخل غرفة ملابس الفريق بين اللاعبين خاصة إن هناك البعض يرغب فى تعديل عقده من القوام الأساسى مثل طارق حامد ومحمود علاء.