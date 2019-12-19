شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والاسماعيلي متعادلان سلبياً بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال التعادل السلبي مسيطراً على نتيجة مواجهة الأهلي والإسماعيلي، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد المكس بالإسكندرية بعد مرور 75 دقيقة، في المواجهة التي تأتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

في الدقيقة 65 دفع رينيه فايلر بسعد سمير بدلاً من المصاب رامي ربيعة، كما دفع بالحاوي وليد سليمان لتنشيط الأداء الهجومي بدلاً من مروان محسن سعياُ لإحراز هدف التقدم وهو التغيير الذي صاحبة تغيير تكتيكي داخل الملعب بتقدم جونيور أجاي للعب في مركز المهاجم الصريح، في الوقت الذي دفع أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي بأحمد مدبولي بدلاً من عبد الرحمن مجدي.

أرسل همام طارق كرة عرضية خطيرة من الجبهة اليمني في الدقيقة 71 لكنها لم تجد إلا محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي التقطها قبل الجميع، ثم عاد الأهلي للسيطرة على منطقة وسط الملعب بفضل تحركات وليد سليمان ومحمد مجدي قفشة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي وفي الهجوم مروان محسن، بينما دخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي، في حراسة المرمى محمد مجدي، الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.، خط الوسط بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ،وفي الهجوم همام طارق ، محمد الشامي.

يدخل الأهلي مواجهة الإسماعيلي بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة، ويحتل الإسماعيلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .









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