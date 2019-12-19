شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : كرة القدم مجنونة و لا أهتم بكسر الأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النادي الإسماعيلي والذي وصفه بالخصم القوي، وأن فريقه لعب بشكل قوي للغاية، واستحق المارد الأحمر الفوز في هذه المباراة.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لعبنا أمام فريق قوي، ولديهم العديد من الحلول، محمد هاني ظهر بشكل جيد للغاية، وكان من الطبيعي أن يفقد بعض الكرات، لا يوجد لاعب يفوز بكل الكرات، لا أحب تقييم اللاعبين على الملأ في المؤتمرات الصحفية، ولكني سعيد بعودة الظهير الأيسر التونسي علي معلول".

وأردف المدير الفني قائلا: "كرة القدم مجنونة، أنا راض بالانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق في الدوري، أهتم بالأداء مع النتيحة، وأسعى إلى التطوير الفني للاعبين، وإن حدثت أي هزيمة في أي وقت فهذا أمر طبيعي، إنها كرة القدم، وكل انتصار يزيد علينا الضغوط، ونسعى دائما إلى الفوز".

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وعن أداء مروان محسن في المباراة قال: "لن أقيم لاعبين على الملأ، الفريق يلعب بشكل جماعي، ولا يمكن انتقاد لاعبين أمام الجميع، الفريق يفوز ككل ويخسر ككل، نحتاج كل اللاعبين في قادم المباريات، لقاء اليوم كان فرصة جيدة لممشاركة سعد سمير، ولقد ظهر بمستوى طيب للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد أن أفرح بالفوز الذي حققته اليوم، وغدا سوف أفكر في لقاء الاتحاد السكندري المقبل، لا أفكر في تحطيم الأرقام القياسية، الفوز الحقيقي هو انتصار الفريق ككل وبشكل عام".