شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رامي ربيعة ومشاركة سعد سمير بدلا منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي لاصابة قوية في الدقيقة 61 من عمر مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تجمع الفريقين علي استاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

واجري فايلر المدير الفني للأهلي التبديل الأول بخروج رامي ربيعة المصاب واشراك سعد سمير في الدقيقة 65.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، خط الدفاع : أيمن أشرف ، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني ، خط الوسط : اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي ، خط الهجوم : مروان محسن

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد مجدي ، الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن، خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ، الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.





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