شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال فايلر للاعبي الأهلي بين شوطي مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامي قمصان المدرب العام بفريق الأهلي عن التعليمات التي منحها السويسري فايلر المدير الفني للأهلي بين شوطي مباراة فريقه أمام الإسماعيلي التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.

وقال قمصان في تصريحات لقناة تايم سبورت : فايلر طلب من اللاعبين بين الشوطين اللعب بسرعة واستغلال الأطراف واللعب علي العرضيات، وهو ما نفذه اللاعبين في الشوط الثاني وحقق النتيجة المرجوة وهي الفوز وحصد الـ 3 نقاط.

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وأضاف قمصان ان الأهلي يعاني من غيابات عديدة وهو ما أثر علي مستوي الفريق طوال شوطي المباراة، كما ان المباراة كانت امام خصم قوي وهو الإسماعيلي ودائما ما تتسم مباريات الفريقين بالندية والاثارة.

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، ليرفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولازال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.