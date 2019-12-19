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أحمد الشيخ يتصدر تويتر عقب فوز الأهلى على الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج أحمد الشيخ لاعب فريق الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز الاحمر على نظيرة الاسماعيلى فى بطولة الدورى المصرى .

وجاء هجوم بعض رواد تويتر على اللاعب بعد الأداء الضعيف الذى ظهر عليه أثناء المباراة وإضاعة بعض الفرص السهلة للتسجيل . 

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

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بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولا زال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.

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