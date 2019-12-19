إبراهيم سعيد يتحدث عن نقطة إيجابية لفايلر.. وخروج لاعب ساهم في فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
تحدث إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، عن تطور أداء لاعبي الأهلي مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وأوضح "هيما" عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، أن الأهلي تطور في سرعة نقل الهجمة من الدفاع للهجوم، وكذلك روح اللاعبين في الملعب".
واستطاع الأهلي الفوز أمام الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان، ليحافظ على صدارة الدوري برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.
وأشار إبراهيم سعيد، إلى أن النادي الأهلي أصبح أفضل بعد خروج مهاجم الفريق مروان محسن.
وخرج مروان محسن، ليحل بدلا منه وليد سليمان، خلال أحداث الشوط الثاني، ليسجل الأخير هدفا بعد نزوله مباشرة.
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