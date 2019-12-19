فايلر بعد تخطي الإسماعيلي: يهمني تطوير الفريق.. سعيد بعودة معلول.. والمكسب يزيد الضغوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز أمام الإسماعيلي بهدف نظيف، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ويرجع الفضل إلى وليد سليمان بإحرازه هدف الفوز القاتل خلال الدقائق الأخيرة للمباراة، ليحافظ للنادي الأهلي على صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة من 7 مباريات.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سعيد بالفوز ولكنه ليس كل شيء، يهمني تطوير الفريق فنيا، وإذا حدث هزيمة لن تكون النهاية".

وأكمل: "المكسب يزيد الضغوط على الفريق، وتكون مهمته أصعب في المباريات التالية".

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وعن مواجهة الإسماعيلي، قال: "الدقائق الأولى كان للفريق الخصم فرصة وحيدة، ولكننا خلقنا فرص كثيرة، ولعبنا جيدًا وكان الفوز مستحقا".

وأضاف: "نلعب كرة جماعية، ولا أفضل تقييم اللاعبين في المؤتمرات الصحفية".

كما أبدى فايلر سعادته بعودة علي معلول ظهير أيسر النادي الاهلي، بعد غيابه المباريات الأخيرة بسبب إصابته في مباراة النجم الساحلي بمستهل مشوار الأهلي بدور المجموعات لدوري الأبطال.

وعن إصابة ربيعه، قال فايلر: "تعرض لإصابة عضلية، ففضلت إراحته، ومنح الفرصة لسعد سمير لبعض الوقت، لأننا سنحتاج له في المباريات المقبلة".

واختتم: "لا أهتم بكسر المباريات القياسية، المهم هو الأداء".