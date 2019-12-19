الأهلي يُعلن تفاصيل إصابة رامي ربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن النادي الأهلي، إصابة مدافع فريقه رامي ربيعة لشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام نظيره الإسماعيلي. الأهلي فاز بهدف نظيف سجله لاعبه وليد سليمان في الدقيقة 78 من المباراة التي شهدت استبدال رامي ربيعة في الدقيقة 61 لإصابته والدفع بسعد سمير. ومن المقرر أن يخضع ربيعة للفحص الطبي عقب مران الفريق الأحمر غدًا الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق. يذكر أن الأهلي استعاد مؤخراً محمود متولي مدافعه بعد أن تعرض لفترة إصابة طويلة قبل انطلاق بطولة الدوري، لكنه خرج من قائمة مباراة الإسماعيلي.

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