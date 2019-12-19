السلحدار: الهزيمة أمام الأهلي أزعجتني.. وكان لدينا مشكلة في إنهاء الهجمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ، مصطفى الجريتلي:

أشاد أدهم السلحدار، المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالأداء الذي ظهر به لاعبيه أمام نظيره الأهلي، مشيرًا إلى أن الهزيمة أزعجته كثيرًا.

الأهلي خطف فوزًا صعبًا أمام نظيره الإسماعيلي بهدف سجله لاعبه وليد سليمان خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

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السلحدار، أضاف خلال تصريحات تليفزونية له عقب المباراة:"اللاعبون كانوا رجالاً ومن مباراة لأخرى يظهرون بصورة جيدة نعم هناك أخطاء ولكن صغيرة والنتيجة أزعجتني وكان لدينا مشكلة في إنهاء الهجمة ولكن إن شاء الله القادم أفضل".

وأشار المدير الفني للإسماعيلي، إلى سعادته بتطور أداء لاعبيه من مباراة لأخرى، مضيفًا:"الأهلي متصدر البطولة ويسير بخطى جيدة ولاعبونا يسيرون بخطى جيدة أيضًا ونحاول الارتقاء بالمستوى التكتيكي ولكن نلعب بمهاجمين اثنين الآن".

وأتم السلحدار حديثه بالإشارة إلى إنه كان يتمنى الفوز ولكن "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، مشيدًا بأداء حارس مرمى فريقه محمد مجدي.