محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ، مصطفى الجريتلي:
أشاد أدهم السلحدار، المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالأداء الذي ظهر به لاعبيه أمام نظيره الأهلي، مشيرًا إلى أن الهزيمة أزعجته كثيرًا.
الأهلي خطف فوزًا صعبًا أمام نظيره الإسماعيلي بهدف سجله لاعبه وليد سليمان خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.
السلحدار، أضاف خلال تصريحات تليفزونية له عقب المباراة:"اللاعبون كانوا رجالاً ومن مباراة لأخرى يظهرون بصورة جيدة نعم هناك أخطاء ولكن صغيرة والنتيجة أزعجتني وكان لدينا مشكلة في إنهاء الهجمة ولكن إن شاء الله القادم أفضل".
وأشار المدير الفني للإسماعيلي، إلى سعادته بتطور أداء لاعبيه من مباراة لأخرى، مضيفًا:"الأهلي متصدر البطولة ويسير بخطى جيدة ولاعبونا يسيرون بخطى جيدة أيضًا ونحاول الارتقاء بالمستوى التكتيكي ولكن نلعب بمهاجمين اثنين الآن".
وأتم السلحدار حديثه بالإشارة إلى إنه كان يتمنى الفوز ولكن "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، مشيدًا بأداء حارس مرمى فريقه محمد مجدي.
كانت هذه تفاصيل خبر السلحدار: الهزيمة أمام الأهلي أزعجتني.. وكان لدينا مشكلة في إنهاء الهجمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.