قبل مواجهة الزمالك.. سيد عبدالحفيظ: سموحة أكثر الفرق تضررًا من التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يثق في التحكيم المصري، مشيرًا إلى أنه لا يشكك في نزاهة الحكام.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الإسماعيلي: "سموحة هو أكثر الفرق تضررًا من التحكيم خلال الأسابيع الأخيرة".

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ويلتقي الزمالك أمام سموحة مساء الجمعة، في الأسبوع التاسع للدوري.

واستطاع الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف وليد سليمان، ليستمر في صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة من 7 مباريات.

كما أوضح عبدالحفيظ، أنه من الأفضل تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" خلال الدوري.