محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يثق في التحكيم المصري، مشيرًا إلى أنه لا يشكك في نزاهة الحكام.
وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الإسماعيلي: "سموحة هو أكثر الفرق تضررًا من التحكيم خلال الأسابيع الأخيرة".
ويلتقي الزمالك أمام سموحة مساء الجمعة، في الأسبوع التاسع للدوري.
واستطاع الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف وليد سليمان، ليستمر في صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة من 7 مباريات.
كما أوضح عبدالحفيظ، أنه من الأفضل تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" خلال الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة الزمالك.. سيد عبدالحفيظ: سموحة أكثر الفرق تضررًا من التحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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