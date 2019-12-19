عبدالحفيظ يطالب باتحاد الكرة بتعويض 100 مليون حال إقرار الاستبدال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتعويض النادي الأهلي بما يوازي 100 مليون جنيه، في حالة تعديل اللائحة وإقرار نظام الاستبدال خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية، عقب مواجهة الأهلي والإسماعيلي، أن الأهلي امتثل لقرار اتحاد الكرة في بداية الموسم بإقرار قائمة من 30 لاعبا فقط، مع عدم وجود استبدال في يناير، مما أضر بالنادي الأهلي، واضطر للاستغناء عن 4 لاعبين في بداية الموسم مجانا، وإعارة بعض اللاعبين بغير قيمتهم الحقيقية.

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وأضاف: "يجب الامتثال للائحة وعدم تعديلها ، وإلا يتم تعويض النادي الأهلي".

واستطاع الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان ليستمر في صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة من 7 مباريات.

واختتم: "ضغط المباريات كل 72 ساعة يُمثل إجهاد كبير على اللاعبين، ونطالبهم بالحفاظ على أنفسهم".