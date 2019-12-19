وليد سليمان يخطف فوزًا صعبًا للأهلي أمام الإسماعيلي ليؤمن صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ حازم جودة:

خطف الأهلي فوزًا صعبًا أمام نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان، بالدقيقة 78 من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 21 نقطة في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن الاتحاد السكندري، الوصيف، بينما ظل الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

مرت 5 دقائق من عمر الشوط الأول وسط سيطرة ملحوظة من قبل لاعبي الإسماعيلي.

توقف اللعب بعد مرور 15 دقيقة لإصابة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي بعد 10 دقائق من السيطرة المتبادلة من قبل الفريقين على الكرة قبل أن يعود اللعب بعد علاجه في الملعب.

في الدقيقة 18 ارتطمت صاروخية أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء بعارضة الإسماعيلي وخرجت عن الملعب في أخطر فرص الأهلي بالمباراة.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مستمرًا وسط سيطرة دون خطورة من قبل لاعبي الفريقين خلال الـ 10 دقائق الماضية.

الدقيقة 40 تأتي بجملة فنية للأهلي بين ديانج وأجايي لتصل على يسار الملعب لعلي معلول الذي يُرسل عرضية داخل منطقة جزاء الإسماعيلي وسط مشاهدة أحمد الشيخ ومروان محسن لها.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال التعادل السلبي مستمرًا.

الحكم يحتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

محمد البنا حكم المباراة يُشهر بطاقة صفراء لديانج إثر كرة مشتركة بينه وبين همام لاعب الإسماعيلي في منتصف الملعب.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لحظة بلحظة للشوط الثاني فور بدايته

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انطلاق الشوط الثاني

بداية سريعة للشوط الثاني وسط سيطرة وخطورة من قبل لاعبي الأهلي.

الدقيقة 56 شهدت أخطر كرات الشوط الثاني بوصول الكرة لمروان محسن على حدود منطقة الجزاء ليسددها في يد محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي.

الدقيقة 60: الإسماعيلي حصل على ركلة حرة من يسار الملعب بعد عركلة محمد هاني لهمام طارق لاعب الإسماعيلي تم تنفيذهها ليحولها بيكتي برأسه في مرمى الشناوي الذي أخرجها لركنية تم تنفيذها وأخرجها دفاع الأهلي.

الدقيقة 64: خروج ربيعة للإصابة ومشاركة سعد سمير.

الدقيقة 66: السلحدار أجرى تبديلًا أول هو الأخر بالدفع بمدبولي بدلًا من عبد الرحمن مجدي.

الدقيقة 67: رد فايلر بتغيير أخر بالدفع بوليد سليمان بدلًا من مروان محسن.

الدقيقة 70 وصلت لمحمد الشامي تمريرة رائعة من أحمد مدبولي ليُسددها في مرمى الإسماعيلي ولكن تمر بجوار القائم.

الدقيقة 78: وليد سليمان يحول عرضية محمد هاني برأسه هدفًا في مرمى الإسماعيلي.

الدقيقة 87: الأهلي دفع بوليد أزارو بدلًا من حسين الشحات.

وصلنا للدقيقة 90 والأهلي يتقدم بهدف نظيف سجله وليد سليمان.

الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل من الضائع.

انتهاء المباراة