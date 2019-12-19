فايلر : سعيد بإصرار لاعبي الأهلي على الفوز

أعرب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلي، في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق.

وقال إن الإسماعيلي بدأ المباراة بشكل مميز، مستغلا التغييرات في تشكيل الأهلي بسبب الإصابات، ورغم هذه البداية لم تتح له

سوى فرصة واحدة في العشرين دقيقة الأولى، في الوقت الذي أتيحت لنا فيه ثلاث فرص.وأكد فايلر أنه سعيد بما قدمه اللاعبون وإصرارهم على تحقيق الفوز حتى نهاية المباراة، مشيرا إلى أنه سعيد أيضا بعودة علي معلول من الإصابة والمشاركة مجددا في تشكيل الفريق، ورفض التعقيب على أداء أي لاعب في وسائل الإعلام.واستكمل: «أتمنى تحقيق الفوز في كل مباراة، والنتائج جميعها تسير في طريقها الصحيح حتى الآن».وأضاف: «يهمني جدا تحقيق الفوز إلى جانب تطوير الأداء وتصحيح أي أخطاء من خلال التدريبات، بهدف مواصلة الانتصارات والوصول إلى قمة المنحنى الفني للفريق» .