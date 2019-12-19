ناشئ الإسماعيلي يطير إلى تركيا غدًا

يسافر يوسف وائل حليمو، ناشئ فريق الإسماعيلي غدًا إلى تركيا من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي.

وكان نادي طرابزون سبور التركي توصل لإتفاق نهائي

مع نادي الإسماعيلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.ودفع النادي التركي مبلغ ٢٥ ألف يورو، من أجل ضم يوسف حليمو، بالإضافة إلى نسبة حق الرعاية، وسيلعب ناشئ الإسماعيلي ، مع صفوف فريق الناشئين تحت ١٩ عامًا، ويلعب صاحب الـ١٦ عامًا، بجميع مراكز خط الوسط، وكمدافع، حيث يتمتع اللاعب باللعب بالقدمين بشكل جيد.