قمصان: الأرقام القياسية لا تشغل الأهلي

أثني سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الكروي الأول بالأهلي، على أداء اللاعبين خلال لقاء الاسماعيلي الذي انتهى لصالح الأحمر بهدف نظيف بالجولة التاسعة للدوري.
وقال قمصان في تصريحاته عقب اللقاء " الارقام القياسية لا تشغل الأهلي، لكننا نسعى للفوز دائماً، وديانج
وواصل في تصريحاته عقب اللقاء "الأهلي لا ينظر لنتائج المنافسين ولكننا نقبل هدايا المنافسين، مباراة الاتحاد القادمة للأهلي في الدوري صعبة وقوية والأهلي سيدخل اللقاء بغرض الفوز".
واختتم "وليد سليمان من اللاعبين الكبار في الأهلي والجميع يلعب بروح الفانلة الحمراء وتركيزه طوال اللقاء حتى لو شارك كبديل وهو الأمر الذي جعله يسجل هدفاً حاسماً، أما رامي ربيعة فيعاني من شد عضلي والإصابات قضاء وقدر ونأمل في مشاركته بصورة طبيعية في التدريبات".
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