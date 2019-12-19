قدم فريق ريال مدريد أداءً رائعًا في ملعب كامب نو مساء يوم الأربعاء، لكنه تعادل سلبيًا مع برشلونة في مباراة "كلاسيكو الأرض" ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها الطرف الافضل ولا يحقق الفوز.
شاهد.. ملخص كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا
لم يخسر الفريق الملكي منذ مباراة ريال مايوركا في أكتوبر الماضي وعقب ذلك حقق الفوز ثمان مرات وتعادل في أربع، وكانفي هذه المباريات الأربع هو الطرف الأبرز.
ففي 2 نوفمبر الماضي أمام فريق ريال بيتيس دخل نجوم الريال بثقة كبيرة بعدما استطاعوا تحقيق الفوز على ليجانيس برباعية نظيفة منذ عدة أيام فقط فقد سددوا 22 مرة ولكن لم يسجلوا أي هدف وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.
وفي 26 نوفمبر ضد فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كان "الميرينجي" الأفضل وتقدموا بهدفين لكن في أخر 10 دقائق أدرك الفريق الفرنسي التعادل 2-2.
خلال الأسبوع الماضي لعب فالنسيا ضد برشلونة وكان الفريق الأفضل في الشوطين ولكن بالرغم من ذلك تلقت شباكه هدف وأدرك التعادل في الدقائق الأخيرة عن طريق كريم بنزيمة.
كان هناك أيضًا تعادل سلبي مع أتلتيكو مدريد وكان الطرف أفضل أيضًا ريال مدريد وفقد الفريق الأبيض نقطتين.
وربما يرجع السبب في عدم الحسم في ظل السيطر ة هو فقدان ريال مدريد لكريستيانو رونالدو الذي كان يسجل كثيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مباراة برشلونة ضد الريال.. 4 لقاءات تألق فيها الميرينجي رغم التعادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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