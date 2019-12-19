وليد سليمان يقود الأهلي لفوز مستحق على الإسماعيلي ليعزف منفردًا

واصل الأهلي انتصاراته وعزفه منفردا على قمة الدوري الممتاز ،بتغلبه على الإسماعيلي بهدف نظيف بستاد المكس بالاسكندرية ضمن الجولة التاسعة للبطولة.

وحقق الأحمر العلامة الكاملة والفوز السابع على التوالي، احرز الهدف المنقذ والبديل وليد سليمان في الدقيقة 78، ليرفع الأهلي رصيده الى 21 نقطة، ويوسع الفارق مع الإتحاد السكندري "الثاني" الى 4 نقاط والأهلي لعب 7 مباريات فقط، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 13 نقطة في المركز السادس.

جاء اللقاء متوسط المستوى،ونجح الأهلي بخبرته وبتخصصه التهديفي في الفترة الأخيرة وليد سليمان في تحقيق الفوز واضافة 3 نقاط غالية لبطل الدوري وتصدت العارضة لصاروخ ايمن اشرف مدافع الاهلي في الشوط الأول.

الشوط الاول

بدأ اللقاء سريعا من جانب الطرفين ورغبة كل طرف للمبادرة بهدف في مرمى الآخر وساعد على ذلك طريقة اللعب المفتوح لكل فريق.

بادر علي معلول بعرضية كان لها دفاع الدراويش بالمرصاد ورد هٌمام طارق

بهجمة عنترية تكسرت سريعا ويرد ايمن اشرف قلب الدفاع بصاروخ ارض جو تصدت له العارضة بغرابة والى خارج الملعب.

مع مرور الوقت ،جاء التحفظ الدفاعي والحرص الشديد على ندرة الفرص ورقابة المهاجمين لدرجة صعبت من تهديد مرمى كل فريق.

انحصرت الكرة في منتصف الملعب مع الاعتماد على الهجمات الخاطفة التي تكسرت سريعا لغياب الجماعية والتحول السريع مما سهل من مهمة المدافعين بالفريقين.

يهدر مروان محسن بغرابة من عرضية على معلول ويحول الدفاع الكرة الى الركنية.

ارتد الثنائي سيلفا ومحمد الشامي الى الخلف لمساندة الدفاع مع هجمات الأهلي في الدقائق الأخيرة خوفا من هدف مفاجئ قبل نهاية الشوط.

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نجح اليو يانج في افساد هجمة منظمة للدراويش على حدود المنطقة وابعد خطورة محمد الشامي قبل اقتحام منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني سريعا بنفس بداية الأول ويهدر مروان محسن بغرابة من افراد كامل رافضا هدية احمد الشيخ ويستبسل الحارس محمد مجدي في ابعاد الكرة ويرد بكيتى سيلفا برأسية من عرضية رائعة يبعد الكرة بإعجوبة الحارس محمد الشناوي.

يضغط الإسماعيلي ويقود عدة هجمات عنترية وتمريرة رائعة تصل للشامي يلف ويسدد قوية بجوار القائم.

يجري الأهلي تغيريين مقابل تغيير للدراويش حيث يلعب وليد سليمان وسعد سمير مكان مروان محسن غير الموفق ورامي ربيعة" المصاب" بينما لعب للدراويش، احمد مدبولي بدلا من عبد الرحمن مجدي غير الموفق ايضا.

مع نزول وليد سليمان زادت هجمات الأهلي خطورة واول لمسه يصطاد راسية بجوار القائم مباشرة.

هدف احمر

في الدقيقة 78 ومن عرضية من محمد هاني بالقرب من نقطة ضربة الجزاء وفي ارتفاع متوسط ينحنى سليمان بذكاء ويروض الكرة ويوجه برأسه بضرب الكرة في الأرض لزيادة الصعوبة على الحارس لصدها تسكن الزاوية اليمني للحارس مجدي.

بعد الهدف يرد بكيتى سيلفا ويبعد بصعوبة النشظ اليو ديانج من منطقة الخطورة ويفسد هجمة منظمة للدراويش.

يجري فايلر تغييرا ثالثا بنزول وليد أزارو مكان حسين الشحات وتستمر السيطرة حمراء حتى يطلق الحكم محمود البنا صافرة نهاية اللقاء.