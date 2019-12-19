النيران الصديقة تمنح النصر فوز صعب على حتا بالدوري الإماراتي

حقق فريق النصر الاماراتي فوزاً صعباً علي نظيره حتا بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس، علي ملعب نادي حتا ضمن مباريات الأسبوع العاشر من دوري الخليج العربي

"الدوري الاماراتي".

تقدم فريق النصر عن طريق محمود خميس في الدقيقة 38، قبل أن يتمكن حتا من التعادل عن طريق كريستيان لوبيز من ركلة جزاء

في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 76 جاء سجل كلايتون سانتوس لاعب حتا، بالخطأ في مرماه، ليمنح النصر هدف الفوز والثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر الي 17 نقطة، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد حتا عند النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر.