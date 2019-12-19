التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشارقة وعجمان

حسم التعادل الايجابي مواجهة الشارقة الاماراتي امام ضيفه عجمان بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس، علي ملعب نادي الشارقة ضمن مباريات الاسبوع

العاشر من دوري الدوري الإماراتي .

افتتح فريق الشارقة اهداف اللقاء عن طريق لاعبه ايجور كورونادو في الدقيقة 66، وادرك

التعادل لفريق عجمان اللاعب وليام أوسو في الدقيقة 80 من احداث اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشارقة الي النقطة 24 يحتل بها صدارة جدول الترتيب، بينما وصل رصيد عجمان إلى النقطة التاسعة ليحتل المركز الـ12