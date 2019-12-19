الأهلي يتقدم على الإسماعيلي برأسية وليد سليمان

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول على نظيره الإسماعيلي، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب المكس بالإسكندرية، في الجولة التاسعة للدوري.

جاء الهدف برأسية وليد سليمان في الدقيقة 78 ، بعد تلقيه كرة عرضية من الظهير الأيمن محمد هاني . على ملعب المكس بالإسكندرية، في الجولة التاسعة للدوري.جاء الهدف برأسية وليد سليمان في الدقيقة 78 ، بعد تلقيه كرة عرضية من الظهير الأيمن محمد هاني .

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