أهداف مباراة الاسماعيلي والأهلي في الدوري المصري

انتصر الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد في مباراة كلاسيكو الكرة المصرية، التي أقيمت مساء اليوم الخميس 19-12-2019، على ملعب المكس بمدينة الاسكندرية، سجل الهدف لاعب الوسط المخضرم “وليد سليمان” في الدقيقة 78 بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 66 بدلاً من مروان محسن.

ورفع الأهلي رصيد نقاطه لـ 21 في المركز الأول من 7 انتصارات دون أي خسارة أو تعادل، بينما تقهقر الإسماعيلي إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة من 9 مباريات، ليبتعد الأهلي عن الاتحاد السكندري ثاني جدول الترتيب بفارق 4 نقاط، وللأهلي مباراة مؤجلة أمام الزمالك من الجولة الرابعة.

وضاعت من الأهلي عدة فرص مؤكدة للتسجيل على مدار شوطي المباراة، لعل أبرزها في الدقيقة 18 عندما صوب المدافع الدولي المصري “أيمن أشرف” كرة صاروخية من مسافة 30 ياردة تقريبًا، إلا أن العارضة أبعدت الكرة ونابعت عن الحارس محمد مجدي الذي طار عليها دون أن يلمسها.

وفي الشوط الثاني إنفرد مروان محسن في الدقيقة 56 بفضل تمريرة بينية نموذجية من أحمد الشيخ الذي شارك لأول مرة كأساسي بدلاً من رمضان صبحي المصاب لمدة 30 يومًا.

لكن مروان محسن فشل في استغلال الفرصة بتسديدة سيئة بباطن القدم تصدى لها الحارس محمد مجدي بشكل ممتاز بإبعادها عن منطقة الجزاء ككل.

وهدد الإسماعيلي مرمى الأهلي بفرصة حقيقية للتسجيل في الدقيقة 60 برأسية من اللاعب بيكويتي ذهبت في المقص الأيسر للمرمى، إلا أن محمد الشناوي رد على تألق محمد مجدي وأبعد الكرة ببراعة بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وأضطر رينيه فايلر – المدير الفني للأهلي – لإجراء أول تغيير في الدقيقة 65 بسحب اللاعب رامي ربيعة بداعي الإصابة لإشراك العائد من الإصابة سعد الدين سمير والذي ارتكب هفوة فادحة في الدقيقة 69 بترك مهاجم الإسماعيلي “محمد الشامي” يتسلم كرة داخل منطقة الجزاء بكل أريحية ليمهدها الشامي لنفسه ويسددها جوار القائم الأيمن بياردة واحدة.

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وقبل فرصة الشامي قرر فايلر سحب مروان محسن من الملعب لإشراك وليد سليمان والذي رد الجميل بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78 برأسية نموذجية بعد تلقيه كرة عرضية رائعة من الظهير الأيمن محمد هاني.

وتبادل ثلاثي الأهلي “محمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمد هاني” الكرة فيما بينهم قبل تمرير محمد هاني للعرضية التي وجدت رأس وليد سليمان، ليضعها بطريقة فنية جميلة بضربها في الأرض، لتغالط الحارس محمد مجدي، وتسكن الزاوية اليمنى له.

شاهد هدف الأهلي أمام الاسماعيلي اليوم

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي