يتصارع عدد كبير من اللاعبين المحليين على لقب الدوري المصري منذ الموسم الماضي 2019/2018، والذي شهد تتويج مهاجم المقاولون العرب “أحمد علي” بلقب الهداف بفارق 3 أهداف عن مدافع الزمالك “محمود علاء”.

يعيش الدوري المصري انتفاضة مثيرة للاعب المحلي أمام اللاعب الأجنبي بعدما ذهب لقب الهدف للدولي المغربي السابق “وليد أزارو” في عام 2018.

ويتصدر الصراع على لقب هداف الدوري بموسم 2020/2019 صانع ألعاب نادي بيراميدز عبد الله السعيد، حيث سجل خمسة أهداف في الجولات الافتتاحية، ويتبعه لاعب سموحة حسام حسن بنفس الرصيد.

ويأتي من بعد السعيد وحسن خمسة لاعبين مصريين ولاعب أجنبي واحد فقط، ما يوضح أن اللقب هذا الموسم لن يخرج عن اللاعبين المصريين.

♻️ إليكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2020/2019 “محدث”