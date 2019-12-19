اهداف مباراة الاهلي وضمك فى الدوري السعودي

حقق اهلى جدة فوزاً كبيراً على ضيفه نادي ضمك بخماسية مقابل هدف، فى مباراة اليوم الخميس 19-12-2019 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020.

افتتح اهداف الاهلي فى الدقيقة 9 اللاعب دجانيني تافاريس من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف الهدف الثاني للاهلي فى الدقيقة 13 اللاعب حسين على المقهوي من جملة رائعة من دجانيني وسلمان الذي مرر كرة جميلة اثناء خروج حارس مرمي ضمك ليضعها المقهوي ارضية فى منتصف المرمي.

وفى الدقيقة 36 قلص الفارق لضمك اللاعب ذكريا حدراف بعد هفوة من لوكاس ليما.

وقبل انطلاق صافرة حكم المباراة تركي الخضير، وضع لوكاس ليما بقدمه اليسري كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء صعبه جدا على حارس مرمي ضمك شمس.

وفى الشوط الثاني عاد دجانيني ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه الاهلي فى الدقيقة 58 بعد متابعة لتسديدة عبد الفتاح حسيري.

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وفى الوقت بدل من الضائع اختتم البديل على حسن الأسمري خماسية الاهلي.

وبفوز الاهلي اليوم تقدم فى ترتيب جدول الدوري السعودي الى 23 نقطة فى المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي النصر، بينما تجمد رصيد نادي ضمك برصيد 7 نقاط فى المركز قبل الاخير من الترتيب.