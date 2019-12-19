جدول هدافي الدوري الألماني موسم 2020/2019

ينفرد مهاجم بايرن ميونخ الأول “روبرت ليفاندوفسكي” بصدارة قائمة هدافي الدوري الألماني “البوندسليجا” منذ بداية موسم 2020/2019، فملاحقيه على المركز الأول رغم أنهم تضاعفوا مع انضمام مهاجم ميلان “آندري سيلفا” لصفوف مونشنجلادباخ، وتحرر المهاجم الألماني تيمو فيرنر رفقة ريد بول لايبزج، بالإضافة إلى انسجام الإسباني باكو ألكاثير أكثر وأكثر مع أجواء المسابقة بين صفوف بوروسيا دورتموند، إلا أن التذبذب كان عنوانًا رئيسيًا لمستواهم مع فرقهم.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الألماني “البوندسليجا” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات البوندسليجا.

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽ روبرت ليفاندوفسكي ???????? بايرن ميونخ 19 + (1 تمريرات حاسمة) تيمو فيرنر ???????? ريد بول لايبزج 18+ (5 تمريرات حاسمة) روفين هينينجز ???????? دوسيلدورف 10 جيدون سانشو بوروسيا دورتموند 9 + (2 تمريرات حاسمة) Advertisements ماركو ريوس ???????? بوروسيا دورتموند 9 + (3 تمريرات حاسمة) سيباستيان أندرسون يونيون برلين 8 نيديرليشنير ???????? أوجسبورج 7 + (6 تمريرات حاسمة) راشيكا فيردر بريمن 7 + (3تمريرات حاسمة) فوتر فيجورست فولفسبورج 7+ (2 تمريرات حاسمة) باسينسيا ???????? إنتراخت فرانكفورت 7 + (1 تمريرات حاسمة) روبين كايسون ماينز 7 + (1 تمريرات حاسمة)

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